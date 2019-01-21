إيران تهدد.. "تنتظر بفارغ الصبر قتال إسرائيل ومحوها"

بعد أن أعلنت إسرائيل أنها قصفت ليل الأحد الاثنين عدة مواقع تابعة لفيلق القدس في سوريا، هددت إيران بـ "محو إسرائيل".



وقال قائد القوات الجوية الإيرانية الاثنين إن بلاده تنتظر بفارغ الصبر قتال إسرائيل ومحوها.



ونقل موقع وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء، وهو موقع يخضع لإشراف التلفزيون الإيراني الرسمي، عن البريجادير جنرال عزيز نصير زاده قوله "الشبان في القوات الجوية مستعدون تماماً وينتظرون بفارغ الصبر مواجهة النظام الصهيوني ومحوه من على وجه الأرض".



ولطالما جاهرت إيران بالعداء لإسرائيل، إلا أن أي مواجهة مباشرة لم تقع بين الدوليتن، على الرغم من اعلان إسرائيل عدة مرات سابقة، استهدافها لمقرات إيرانية في سوريا، منذ بدء الحرب السورية منتصف عام 2011

