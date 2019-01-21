السودان.. دعوات لمسيرات جديدة في الخرطوم

هددت المعارضة السودانية بمسار جديد للتظاهرات. و دعا اتحاد المهنيين السودانيين الذي يقود الحركة الاحتجاجية، إلى تظاهرات جديدة على مدى أيام عدة خلال الأسبوع المقبل.

ويتوقع أن تشهد العاصمة الخرطوم وأم درمان تظاهرات عدة الاثنين.

البشير ينفي سقوط قتلى بنيران الأمن

وكان الرئيس السوداني، #عمر_البشير، أكد مساء الأحد خلال كلمة ألقاها الرئيس السوداني أثناء زيارة إلى ولاية النيل الأبيض، وجود مندسين بين صفوف المتظاهرين يقومون بعمليات قتل لإثارة الفوضى في البلاد. وقال إن "قوى معادية للإسلام تتآمر على الاستقرار في السودان"، محذراً "الشباب من المتاجرة بهم".

وأشار إلى وجود عناصر مندسة داخل المظاهرات تقوم بقتل المتظاهرين باستخدام "أسلحة لا يملكها الجيش أو الشرطة".

وأضاف أن "الطبيب الذي قُتل في الخرطوم مؤخرا سقط ضحية بعض المندسين في التظاهرات".

كما كشف عن "اعتقال عناصر تابعة لحركة متمردة في دارفور"، موضحاً أن تلك العناصر اعترفت خلال التحقيقات بقتل المتظاهرين.

