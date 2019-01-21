رغم اعتراض الأردن.. إسرائيل تفتتح مطارا في إيلات

هبطت أول طائرة على مدرج المطار الجديد الذي شيدته إسرائيل قرب الحدود الأردنية رغم اعتراض الأردن على موقع المطار القريب من مدينة العقبة على البحر الأحمر.

وسمي المطار على اسم رائد الفضاء الإسرائيلي إيلان رامون الذي لقي حتفه في حادث تحطم المكوك كولومبيا في رحلة لوكالة ناسا عام 2003.

ويحل مطار رامون محل مطار عوفدا العسكري الذي يبعد 60 كيلومترا عن إيلات، واستغرق العمل على المشروع نحو ست سنوات بتكلفة تقدر بأربعمئة وخمسين مليون دولار.

يبدأ التشغيل تدريجيا اعتبارا من الشهر المقبل ليكون قادرا على استيعاب مليوني مسافر سنويا.. ليتضاعف العدد بحلول 2030.

يخصص مطار رامون حاليا للرحلات الداخلية على ان يستقبل رحلات دوليا لاحقا.

من جانبه قدم الأردن اعتراضا رسميا لأن موقع المطار لا يتوافق مع المعايير الدولية.

قبل ذلك في 2015 اصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بيانا يعبر عن رفض عمان التام إنشاء المطار لاعتبارات فنية وقانونية.

واعتبر البيان حينها ذلك انتهاكا للسيادة الاردنية في الأجواء وخرقا للقانون الدولي حسب المادة(1) من اتفاقية شيكاغو وانتقاصا لمعايير منظمة الطيران المدني.

لكن كعادتها لم تعر اسرائيل اهتماما لذلك كله لتمضي في خططها ضاربة بالقوانين الدولية عرض الحائط ..