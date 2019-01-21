معتقل سابق يكشف تفاصيل مروعة عن سجون إيران

روى المعتقل السابق في السجون الإيرانية حسن كريمي "للحدث" تفاصيل مروعة عما يتعرض له المعتقلون في أقبية السجون الإيرانية من تعذيب واعتداءات تصل إلى حد الاغتصاب في أحيان كثيرة، بالإضافة إلى الضرب والجلد ووضع السجين تحت الإضاءة القوية والشديدة بشكل مستمر ليل نهار، وحرمان السجين من أبسط الخدمات الصحية.

وقال كريمي "تم اعتقالي ثلاث مرات، المرة الأولى في مدينة بوكان بتهمة تدريس اللغة الكردية، المرة الثانية في بلوشستان دون أن أعرف الأسباب حيث كنت في زيارة وكانت قوات الحرس الثوري وقتها هدمت مسجد "أبوحنيفة" للسنة البلوش، وكان من المقرر أن يقوم البلوش بمظاهرة احتجاجية ضد تخريب المسجد، فظنت المخابرات أنني دخلت المدينة للمشاركة في الاحتجاجات لذا اعتقلت عشوائياً، وفي كل مرة كانوا ينقلونني إلى معتقل تابع لوزارة المخابرات، حيث أبقى فيه لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى عشرة أشهر دون محاكمة.

وتابع "لقد حُرمت من أبسط الحقوق مثل حق التوظيف والعمل والدراسة العليا وظلت الأجهزة الأمنية تضايقني، حتى شعرت أنني خرجت من الزنزانة إلى سجن أكبر اسمه إيران، لذا فقررت الهروب من البلد وحالياً أنا وعائلتي خارج إيران في سلام وأمان".



