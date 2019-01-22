السلطات تمنع مدير مكتب "الحدث" بالخرطوم عن العمل

أوقفت السلطات السودانية الزميل #سعد_الدين_حسن عن العمل، وسحبت ترخيص عمله الصحافي في #السودان.



قرار السلطات السودانية جاء بعد سلسلة من الاستدعاءات للزميل سعد الدين، وذلك على خلفية تغطيته للاحتجاجات الجارية في السودان منذ أكثر من شهر.



وأفاد مسؤول بوزارة الإعلام السودانية أن مجلس الإعلام الخارجي، الذي يتعامل مع المنظمات الإعلامية الأجنبية، جمد ترخيص صحافيين أحدهما يعمل بقناة "العربية".



وقال المسؤول إن "مجلس الإعلام الخارجي لديه ملاحظات على أداء مراسل "العربية"، وسيسرى قرار التجميد لحين القيام بمراجعة وضع المراسلين الاثنين".



وإلى ذلك، تعهد #تجمع_المهنيين_السودانيين وثلاثة تحالفات معارضة للحكومة، الاثنين، بالاستمرار في الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.



وأعلن التجمع في بيان عن تسييره موكبين، الثلاثاء، بمنطقة الحاج يوسف شرق الخرطوم ومنطقة أُمبدّة بمدينة أم درمان.



وأشار البيان إلى أن الخميس القادم سيكون مساراً جديدا للثورة، حسب تعبيره، بمشاركة كل مدن وقرى السودان في التظاهرات والمواكب.



من جهة أخرى، وجه النائب العام في السودان، عمر أحمد محمد، رؤساء النيابات باستعجال التحقيقات و التحريات في بلاغات قتلى الاحتجاجات، والاستماع إلى مزيد من الشهود والبحث عن أي معلومات تساعد في التحري.

