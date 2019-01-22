السودان.. "حقوق الإنسان" يدعو جميع الأطراف لضبط النفس

ترأس وزير العدل ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السوداني اجتماعا لبحث الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وأصدر المجلس بعد التداول حزمة من القرارات والتوصيات تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد، حيث دعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس، واحترام القوانين، والمعايير المنظمة للتجمع السلمي وحرية التعبير، حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وكان تجمع المهنيين السودانيين وثلاثة تحالفات معارضة للحكومة قد دعوا إلى تظاهرات جديدة، ليل الثلاثاء، في الخرطوم وأم درمان.

وتعهد التجمع بالاستمرار في الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب بتنحي الرئيس #عمر_البشير مع الإعلان عن تسيير تظاهرات الثلاثاء في "أم بدة" في أم درمان و"الحاج يوسف" في الخرطوم بحري.

يذكر أنه من المقرر تنظيم مزيد من التظاهرات الخميس "في جميع أنحاء بلدات ومدن السودان"، وفق ما أعلن الاتحاد الأسبوع الماضي.