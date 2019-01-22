السودان.. مبادرة من الحزب الحاكم لـ "جمع الشمل"

دعا تجمع المهنيين السودانيين وثلاثة تحالفات معارضة للحكومة إلى تظاهرات جديدة، ليل الثلاثاء، في الخرطوم وأم درمان.



وتعهد التجمع بالاستمرار في الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب بتنحي الرئيس #عمر_البشير مع الإعلان عن تسيير تظاهرات الثلاثاء في "أم بدة" في أم درمان و"الحاج يوسف" في الخرطوم بحري.



يذكر أنه من المقرر تنظيم مزيد من التظاهرات الخميس "في جميع أنحاء بلدات ومدن السودان"، وفق ما أعلن الاتحاد الأسبوع الماضي.



من جانبه، أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إطلاقه مبادرة لجمع الشمل في ظل موجة الاحتجاجات الراهنة. وقال الحزب إن المبادرة تخاطب أبناء الوطن كافة وتهدف إلى الحفاظ على التماسك الاجتماعي من خلال جهود يقودها رجال الإدارة الأهلية.



إلى ذلك، أعلن وزير العمل وتنمية الموارد البشرية، بحر إدريس أبوقردة، تطبيق علاوة إزالة مفارقة الأجور للعاملين بالدولة اعتباراً من يناير الجاري. وقال إن الحكومة تعلم أن العلاوة لن تحل الإشكالية الاقتصادية للعاملين، لكنها محاولة ومساهمة لسد الفجوة.

