سفير أميركا لـ"الحدث": نصفق لقرار برلين حظر طيران ماهان

علّق السفير الأميركي في برلين في مقابلة له مع "الحدث" على قرار ألمانيا حظر شركة الطيران الإيرانية #ماهان، وأكد أنه القرار الأكثر صوابية لما تشكّله هذه الشركة من خطر على أمن أي دولة ومدينة عموماً.

وقال ريتشارد غرينيل إن بلاده "تصفّق" لقرار برلين بحظر #طيران_ماهان الإيراني.

وأضاف السفير أن هذه حركة ممتازة ومهمة، أي دولة لن تشعر بالأمان إذا كان لديها طيران مثل ماهان تقلع وتهبط في مطاراتها.

وتابع: "كما تعلمون.. طيران ماهان على لائحة العقوبات الأميركية منذ عام 2011.

سحب القوات الإيرانية من سوريا

وحول سؤال السفير الأميركي عن الانسحاب من سوريا، أجاب أنّ القواعد الأميركية منتشرة بالمنطقة، ويمكن التحرّك منها بأي وقت متى اقتضت الحاجة.

وتابع غرينيل: "الرئيس كان واضحاً تماما، واشنطن تريد وتعمل على سحب القوات الإيرانية من سوريا. لدينا أكثر من طريقة لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركائنا".