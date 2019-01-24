عقوبات أميركية جديدة على كيانات إيرانية

استهدفت الولايات المتحدة الخميس فصيلين مقاتلين تدعمهما إيران في سوريا وشركة طيران تساعد في نقل أسلحة إلى سوريا بعقوبات جديدة فيما تستعد واشنطن لسحب قواتها من البلد الذي مزقته الحرب.



وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين "النظام الإيراني المتوحش يستغل مجتمعات اللاجئين في إيران ويحرمهم من الحصول على خدمات أساسية مثل التعليم ويستخدمهم دروعا بشرية في الصراع السوري".



وأضاف في بيان "استهداف الخزانة لفصائل تدعمها إيران وغيرهم من الوكلاء جزء من حملتنا المستمرة للضغط من أجل إغلاق الشبكات غير القانونية التي يستخدمها النظام لتصدير الإرهاب والاضطرابات إلى كل أنحاء العالم".



وقالت وزارة الخزانة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على لواء فاطميون وشركة فلايت ترافل ومقرها أرمينيا وشركة قشم إير فارس للطيران ومقرها إيران ولواء زينبيون.



وذكرت أنه جرى فرض عقوبات على لواء فاطميون ولواء زينبيون فيما يتصل بتقديم الدعم لفيلق القدس.