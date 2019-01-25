السودان.. دعوات جديدة لتظاهرات من اليوم إلى الخميس المقبل

دعا تجمع المهنيين السودانيين، وثلاث تحالفات معارضة، لتنظيم مظاهرات عامة، وأداء صلاة الجمعة في الساحات العامة؛ وذلك عقب الإعلان عن سقوط قتلى في احتجاجات شهدتها الخرطوم ومدن وقرى أمس الخميس..



وذكر التجمع أنه في إطار تنظيم الحراك ستخرج أيضا مظاهرات ليلية يوم السبت على أن يكون يوم الأحد مخصصا لاعتصامات في بعض الميادين تعلن لاحقا، ووقفات احتجاجية للجاليات(السودانية) أمام سفارات السودان(بالخارج) ومقار الأمم المتحدة(في البلدان المختلفة..

كما واعلن التجمع أن يوم الخميس المقبل سيكون موكب ما وصفه بالزحف الأكبر من كل مدن وقرى السودان.

وأسفرت الاحتجاجات الواسعة التي نظمت في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، الخميس عن مقتل شخص واحد، على الأقل، وعشرات الجرحى.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والذخيرة الحية لتفريق المظاهرات، كما اعتقلت مئات المحتجين وشخصيات المعارضة.



وتعليقا على مقتل متظاهر، قال رئيس النيابة العامة، عامر محمد إبراهيم، الخميس، إن القتيل يبلغ من العمر 24 عاما، مشيرا إلى أنه توفي خلال احتجاجات مدينة #أم_درمان. وأضاف أن عدد القتلى خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع وصل إلى 29 شخصا، مؤكدا أن النيابة العامة مازالت تحقق في أسباب الوفاة.



لكن لجنة أطباء السودان، المحسوبة على المعارضة، قالت إن شخصين لقيا حتفهما في احتجاجات الخميس.



إلى ذلك، قُتل أحد عناصر جهاز الاستخبارات السوداني في اشتباك مع مجموعة من الجنود في بلدة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، وفقا لما أعلنت الشرطة الخميس.



ووقع الاشتباك بين عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني القوي ومجموعة من الجنود في ساعة متأخرة الأربعاء، حسب بيان لمدير شرطة البحر الأحمر محمد موسى عمر.





