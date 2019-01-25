الصادق المهدي يعلن مساندته رسمياً للمظاهرات في السودان

أعلن أحد أبرز معارضي السودان، الصادق المهدي، مساندته رسمياً للمظاهرات في السودان ورفضه قتل المتظاهرين.



وقال الصادق المهدي في خطابه الجمعة، أن 20 مجموعة سياسية ومدنية حقوقية ستوقع على إعلان الحرية والتغيير.



وتابع أن 100 شخص يمثلون المجمتع السوداني سوف يسلمون إعلان الحرية والتغيير للبرلمان، كاشفاً عن تسيير 100 مظاهرة داخل وخارج السودان للمطالبة برحيل النظام.



ودعا المهدي، عقلاء النظام من التبرؤ من سفك دماء الأبرياء.



وأكد أن أهم مطالب ميثاق الخلاص هو رحيل النظام وتكوين حكومة انتقالية لتحقيق السلام العادل.

