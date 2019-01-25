القضاء التركي: التسجيل الصوتي حول التدخل في سوريا "صحيح"

ذكر موقع "Nordic Monitor" التابع لمركز ستوكهولم للحريات أن القضاء التركي أكد صحة تسجيل صوتي مسرب تحدث فيه مسؤولون أتراك رفيعون عن إمكانية تدخل عسكري في سوريا بذريعة مفبركة، وذلك عندما حقق المدعي العام التركي في تهم تجسس على اجتماع ضم مسؤولين كبارا في حكومة رئيس الوزراء آنذاك، رجب طيب أردوغان.



التسجيل الصوتي الذي أكدت محكمة الجنايات العليا في أنقرة صحة التصريحات الواردة فيه ، يفضح ما حرصت السلطات التركية على إخفائه لسنوات طويلة، ويخرج للعلن مضمون لقاء كان يراد أن يبقى سريا بين مسؤولين أتراك في مقر الخارجية في 13 مارس 2013 .



الاجتماع - كما يكشف التسجيل - دار حول إيجاد ذريعة تكون مقبولة للمجتمع الدولي للتدخل العسكري في سوريا ، وكانت هذه الذريعة حماية قبر سليمان شاه، جد مؤسس الدولة العثمانية، عثمان الأول ، حيث قال داوود أوغلو وزير الخارجية أنذاك في الاجتماع السري إن رئيس الوزراء في حينه أردوغان يعتبر ذلك فرصة في هذه المرحلة.



يذكر أن التسجيل الصوتي سربته مجلة ألمانية عام 2015 ، ما اضطر تركيا لحظر موقع "يوتيوب"، ولاحقا أكد مسؤولون أتراك مبدئيا وجود التسجيل، غير أنهم قالوا إنه جرى التلاعب في جزء منه ، متهمين فتح الله غولن بالتورط في الموضوع..