حماس تصر وترفض منحة قطر.. والدوحة تحولها للأمم المتحدة

أكدت حركة حماس، الجمعة، إصرارها على رفض المنحة القطرية المشروطة بالتهدئة، ومن جهة أخرى، قامت قطر بتحويل المنحة إلى الأمم المتحدة.



وأعلنت حماس، أمس الخميس، رفض الدفعة الثالثة من أموال قطر التي تقدر بـ 15 مليون دولار، بسبب ما وصفته الحركة بـ"الاشتراطات الإسرائيلية الجديدة".



وأفادت مصادر "الحدث" أن رفض المنحة يأتي بسبب اشتراط قطر "هدوءاً مطلقاً" في غزة لاستمرار دخول التمويل، وأضافت المصادر أن هذه شروط قطرية وليست إسرائيلية.



وجاء رفض حركة حماس للمنحة القطرية خلال اجتماع بين قادة الحركة والسفير القطري، محمد العمادي، وعقد في مدينة غزة.



وقال نائب رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، خلال مؤتمر صحافي، عقب الاجتماع: "أكدنا للسفير محمد العمادي أننا نرفض استقبال المنحة القطرية، وهو تفهم رفضنا للمنحة بعد شروط إسرائيل".

