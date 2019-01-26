الأهواز.. هجوم مسلح ومقتل عنصرين من الشرطة الإيرانية

قتل عنصران من الشرطة الإيرانية في هجوم مسلح بمدينة "ميناء الخميني" (خور موسى)، إحدى المدن الواقعة في محافظة #الأهواز في وقت مبكر صباح السبت.

وأفادت وكالة إيلنا الإيرانية أن الهجوم المسلح استهدف دورية تابعة لعناصر الشرطة في "ميناء الخميني"، ما أدى لمقتل عنصرين من أفراد الدورية، أحدهم برتبة ضابط والثاني جندي مكلّف.

وقال نائب قائد قوى الشرطة في محافظة الأهواز، العقيد علي قاسمبور، إن أشخاصاً مجهولين شنوا هجوماً على دورية لعناصر الشرطة في منطقة "بلوار خامنئي" في خور موسى، ما أدى لمقتل اثنين منهم وفقاً لوكالة إيلنا الإيرانية.

وأضاف أن أحد عناصر الشرطة قُتل في لحظة الهجوم، بينما توفي الضابط الثاني بعد نقله إلى المستشفى. وأردف: "سنبذل كل المساعي والجهود لتحديد وإلقاء القبض على مرتكبي هذا الهجوم المسلح".

ولم تعلن أي جماعة أو منظمة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا #الهجوم المسلح.