ترمب يعلن اتفاقاً مؤقتاً لإنهاء الإغلاق الحكومي.. ويهدد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الجمعة التوصل إلى اتفاق بشأن تشريع لإعادة عمل الحكومة الأميركية حتى 15 فبراير/شباط.

وقال ترمب في البيت الأبيض "أنا فخور للغاية بأن أعلن اليوم أننا توصلنا إلى اتفاق لإنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية وإعادة عملها".

وأضاف الرئيس الأميركي أن لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستجتمع لمناقشة احتياجات أمن الحدود في البلاد.

وتابع ترمب "سنعمل على حماية حدودنا مع المكسيك ولسنا بحاجة لجدار إسمنتي على طول 2000 كيلومتر".

لكن ترمب هدد بإغلاق جديد في 15 فبراير عندما ينتهي التمويل المؤقت للإدارات الفيدرالية، قائلا: "ليس لدينا خيار سوى بناء جدار قوي أو سياج فولاذي، إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع الكونغرس، فإما أن تغلق الحكومة مرة أخرى في 15 فبراير أو سأستخدم الصلاحيات الممنوحة لي للرد على هذه الحالة الطارئة".

مجلس الشيوخ يوافق على المشروع

ووافق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع الجمعة على إنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية الجزئي لمدة 35 يوما من خلال تشريع بتمويل مؤقت لكن دون أن يطلب الرئيس دونالد ترمب 5.7 مليار دولار هذا العام للمساعدة في بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ومن المتوقع أن ينظر مجلس النواب على الفور في مشروع القانون الذي يقدم التمويل حتى 15 فبراير شباط ويرسله إلى الرئيس لتوقيعه ليصبح قانونا.

والحكومة الأميركية مغلقة جزئيا منذ 35 يوما، بسبب خلاف بين زعماء الكونغرس والبيت الأبيض بشأن الميزانية، وطلب ترمب تمويل جدار على حدود البلاد الجنوبية.

ونتيجة للإغلاق الجزئي، انتهى تمويل بعض البرامج الحكومية، وعمل أكثر من 400 ألف موظف اتحادي "ضروري" دون أجر، بينما حصل 380 ألف موظف آخرون على إجازة مؤقتة.