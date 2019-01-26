فرنسا.."الأوشحة الحمراء" أمام السترات الصفر تندد بالعنف

تعيش #فرنسا يوم سبت جديدا بات مرتبطاً بحراك "السترات الصفر"، حيث يخرج آلاف المتظاهرين من جديد إلى الشوارع احتجاجا على سياسات الرئيس الفرنسي #ايمانويل_ماكرون، هذا في حين تعتزم أيضا جماعات مناوئة للسترات الصفر وهي "الأوشحة الحمراء"، الخروج إلى الشوارع أيضا للتنديد بالعنف.

واليوم وبعد أكثر من شهرين من بدء احتجاجاتهم على زيادة أسعار الوقود، لازال محتجو السترات الصفر على زخمهم، وقد دعوا الى الأسبوع الحادي عشر على التوالي من المظاهرات.

وكان نحو 84 ألف متظاهر شاركوا في احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي، وهو نفس عدد الأسبوع السابق عليه تقريبا، وبرغم ارتفاع طفيف شهدته شعبية ماكرون في استطلاعات رأي فإنه يتوقع أن تخرج أعداد كبيرة من المحتجين.