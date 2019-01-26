فرنسا واسبانيا تستعدان للاعتراف بغوايدو رئيسا.. بشرط

قال الرئيس ايمانويل #ماكرون السبت إن #فرنسا "مستعدة للاعتراف" بخوان غوايدو "رئيسا" لفنزويلا في حال عدم الدعوة إلى إجراء انتخابات "خلال 8 أيام".

وكتب ماكرون في تغريدة تزامنا مع إعلان أصدره رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في الاتجاه ذاته أنه "بدون الإعلان عن إجراء انتخابات في غضون 8 أيام، سنكون مستعدين للاعتراف بغوايدو رئيسا مكلفا لفنزويلا من أجل بدء عملية سياسية. نحن نعمل مع شركاء أوروبيين".

كما حددت إسبانيا السبت، المهلة ذاتها وهي ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات في #فنزويلا وإلا ستعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو "رئيسا" موقتا لتنضم إلى دول أخرى منها الولايات المتحدة في دعمه.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في إعلان رسمي بثه التلفزيون "إذا لم تتم الدعوة خلال ثمانية أيام إلى انتخابات نزيهة وحرة وشفافة في فنزويلا، فإن إسبانيا ستعترف بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا".