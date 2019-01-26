قضية باركليز.. حمد بن جاسم طلب عمولة ضخمة من البنك

أكدت محكمة ساوثوارك كراون البريطانية خلال جلستها الجمعة في قضية بنك باركليز الشهيرة، أن رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، طلب عمولة شخصية من بنك باركليز.

ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز" وقائع جلسة يوم الجمعة، وكشفت تورط رئيس الوزراء القطري الأسبق بطلب عمولة.

وقال مدير في بنك باركليز للمحكمة، إن "رئيس الوزراء القطري السابق طلب العمولة لتأمين استثمار قطري بالبنك".

وكانت وقائع جلسة الأربعاء كشفت أن مسؤولا بارزا في بنك باركليز دفع رسوما سرية إلى قطر قيمتها 322 مليون جنيه استرليني خلال الأزمة المالية التي مر بها البنك مقابل توفير استثمارات مالية لإنقاذ البنك من الإفلاس.

ورفع الدعوى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ضد أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين حول خطة إنقاذ بنك باركليز من الإفلاس والتي بلغت تكلفتها 11.8 مليار جنيه إسترليني.