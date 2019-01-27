البشير بالقاهرة.. وتجمع المهنيين يدعو للتظاهر والاعتصام

دعا تجمعُ المهنيين السودانيين إلى التظاهر والاعتصام، اليوم الأحد، محدداً الساعة الثالثة عصراً موعدا لانطلاقها.

بيان التجمع حدد أيضاً ميادين كبرى عامة للتظاهر والاعتصام، 6 منها في العاصمة الخرطوم و7 أخرى في أم درمان.

يأتي ذلك فيما وصل الرئيس السوداني عمر البشير اليوم إلى القاهرة في زيارة عمل تستغرق يوماً واحداً، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حول العلاقات الثنائية.

وكان الناطقُ الرسمي باسم الشرطة السودانية أكد أن البلاد لم تشهد الجمعة أي تجمهرات عدا بعض التجمعاتِ غير المشروعة ومحدودة العدد في ولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى مقراً بتفريقها وفقاً للقانون.

يذكر أن نطاق الاحتجاجات التي فجرتها أزمة اقتصادية متفاقمة، وإعلان الحكومة السودانية عن رفعها سعر الخبز 3 أضعاف، توسع منذ 19 ديسمبر 2018، ليشمل أنحاء متفرقة في السودان، وقد تحولت التظاهرات المطلبية المعيشية إلى سياسية، مطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير، وتشكيل حكومة جديدة.

