فنزويلا تتراجع عن مهلة ترحيل الدبلوماسيين الأميركيين

من الداخل فقط أغلقت السفارة الأميركية في كاراكاس أبوابها، حيث منع تراجع حكومة نيكولاس مادورو عن مهلة رحيل الدبلوماسيين الأميركيين وضع الأقفال على أبوابها من الخارج، بينما المعارضة التي تحصد دعما متزايدا في الداخل والخارج تترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام كل الاحتمالات.

المعارضة ممثلة بخوان غوايدو مصرة على موقفها بعدم التفاوض مع مادورو. ونفى غوايدو تقارير وصورا تحدثت عن لقاء الرئيس الفنزويلي بزعيم المعارضة.

خطوات للوراء اتخذها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع اقتراب الساعات الأخيرة لمهلة الـ 72 ساعة الممنوحة للدبلوماسيين الأميركيين لمغادرة البلاد، فالحكومة الفنزويلية أعلنت موافقتها على بقاء دبلوماسيين أميركيين داخل السفارة المغلقة بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، التي نقلت بيانا للخارجية الفنزويلية أوضحت فيه أنها ستتفاوض خلال ثلاثين يوما على تأسيس مكتب يدير مصالح الدولتين في كاراكاس وواشنطن.

مصالح تزلزلت بالفعل إثر إعلان الولايات المتحدة اعترافها بزعيم المعارضة غوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا. وتواصلت توابعه بإعلان الملحق العسكري في سفارة فنزويلا بواشنطن انشقاقه عن نظام رئيسها مادورو، وولاءه إلى غوايدو. كما وجه ندءه للجيش الفنزويلي، ولكل من يحمل سلاحا، بأن يتجنبوا مهاجمة الشعب.

الشعب بات يترقب تطورات لحسم رأس السلطة ببلادهم، ويتخوف من سيناريوهات يكون فيها السلاح أحد طرفي المعادلة.