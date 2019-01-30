البرلمان البريطاني يرفض "بريكست" من دون اتفاق

صوت النواب البريطانيون، مساء الثلاثاء، على تعديل يرفض خروجاً من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وذلك قبل شهرين من الموعد المقرر لحصول بريكست في 29 آذار/مارس.



ونال هذا التعديل غير الملزم لحكومة رئيسة الوزراء المحافظة، تيريزا ماي، تأييد 318 نائباً، في حين رفضه 310.



كما صوت النواب على تعديل يطلب تغيير اتفاق بريكست، وخصوصاً تغيير بند يهدف إلى تجنب العودة إلى حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.



وقبل التصويت على التعديل، الذي أيده 317 نائباً مقابل 301 عارضوه، اعتبرت ماي أن هذا التعديل، الذي طرحه المحافظ غراهام برادي، سيمنحها "تفويضاً" للتفاوض مجدداً، الأمر الذي لا تزال بروكسل ترفضه قبل شهرين من موعد بريكست.



"غير قابل للتفاوض"

من جانبه، حذر متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، الثلاثاء، بأن اتفاق بريكست، الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات بين بريطانيا والتكتل، "غير قابل للتفاوض".



وقال توسك: "نواصل حث الحكومة البريطانية على توضيح نواياها، في أقرب وقت ممكن، بالنسبة للخطوات التالية التي تنوي اتخاذها".



كما أضاف أن "اتفاق الخروج يبقى الطريق الأفضل والأوحد لضمان خروج منظم للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أن "شبكة الأمان هي جزء من اتفاق الخروج، وهو اتفاق غير قابل لإعادة التفاوض".



كذلك كرر المتحدث موقف الاتحاد الأوروبي بأن الأعضاء الآخرين بإمكانهم تعديل الإعلان السياسي الذي صدر مع اتفاق الخروج.



وقال إنه في حال قدمت بريطانيا "طلباً معقولاً" لإرجاء موعد دخول بريكست حيز التنفيذ إلى ما بعد 29 آذار/مارس ووافقت الدول الأعضاء على هذا الطلب بالإجماع، عندها يمكن تأجيل موعد الاستحقاق.