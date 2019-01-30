السودان.. إطلاق سراح جميع معتقلي الاحتجاجات

في إطار المبادرات الحكومية لاحتواء الاحتجاجات، أصدر الأمن الوطني السوداني، الثلاثاء، قراراً بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية التظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

ويأتي هذا القرار بينما تواصلت الاحتجاجات في عدد من المناطق لا سيما في أم درمان والخرطوم.

وكان رئيس الوزراء، معتز موسى، قد طرح مبادرة جديدة في محاولة للتهدئة، إذ وجه بالانتشار في أوساط الشباب والعمل الجاد على معالجة قضاياهم.

في المقابل، أكد نائب رئيس الأركان المشتركة، عصام الدين مبارك حبيب الله، التزام القوات المسلحة بالدفاع عن البلاد، مشيراً إلى وعيها وإدراكها الكامل لما وصفه بدسائس الأعداء والأخطار التي تهدد السودان.

كذلك جدد حبيب الله تأكيده التفاف الجيش حول قيادة الرئيس عمر البشير من أجل الأمن والاستقرار، والتصدي لكل ما وصفها بأشكال التآمر والاعتداء.