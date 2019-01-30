إطلاق سراح ابنة المعارض السوداني الصادق المهدي

أطلقت الحكومة السودانية سراح مريم الصادق المهدي، ابنه رئيس حزب الأمة المعارض البارز، الصادق المهدي، بعد اعتقالها بساعات.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة في السودان، الأربعاء، أن السلطات أوقفت نائب رئيس الحزب، مريم الصادق المهدي.

جاء ذلك في تغريدة مقتضبة عبر حساب الحزب على تويتر، دون تقديم أية تفاصيل أخرى بشأن ملابسات توقيف مريم، وأسباب الخطوة.

إلى ذلك، نقل مراسل "الحدث" عن عضو المكتب القيادي تأكيده اقتياد مريم الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الأربعاء بتوقيت الخرطوم من قبل جهاز الأمن والمخابرات.

إلى ذلك، أشار إلى أن قوة أمنية حضرت ليل الثلاثاء وقامت باقتحام المنزل، وتفتيشه بحثا عنها على الرغم من إخبارهم أنها غير موجودة، وقد عاود عناصر الأمن الحضور الأربعاء.

وفي تعليقها على اعتقال مريم الصادق المهدي، أكدت الأمينة العامة للحزب سارة نقدالله في اتصال مع الحدث أن السجون تعج بمعتقلي الرأي العام، نافية ما أعلنته الأجهزة الأمنية منع إطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة.