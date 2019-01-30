تركن الموضة واتجهن للإرهاب.. غوغل يراقب المراهقات

معركة السيطرة على الأراضي مقابل معركة السيطرة على العقول. خسر داعش الأولى في ساحة القتال، لكنه لا يزال قادرا على المواجهة في الثانية في ساحة الفضاء الإلكتروني. وبينما ينشغل العالم بأجهزة استخباراته بالسؤال حول الأماكن التي يفر إليها مقاتلو التنظيم بعد الهزيمة، قد تبدو للبعض الإجابة أسهل وأخطر مما يتخيلون، فإن داعش وأمثاله قادرون على التواجد داخل منزلك.

إن التحالف الدولي الذي واجه التنظيم الإرهابي خلال سنوات، لا يقل أهمية عن التحالف الإلكتروني لمواجهة الإرهاب الذي أسسته أربع شركات إنترنت أميركية عملاقة العام الماضي هي فيسبوك وغوغل وتويتر ومايكروسوفت لمراقبة ومسح المحتويات الإرهابية، لتعلن غوغل عن آخر أسلحتها عبر شركة جيغسو في مجموعة شركات ألفابيت وهي تكنولوجيا جديدة تتابع مواقع التواصل.

وتستطيع التقاط الكلمات ذات الصلة بالإرهاب. وأوضحت الشركة أن التكنولوجيا ستركز بشكل أساسي على البنات في سن المراهقة.

وأكدت مديرة حملة وقاية الفتيات من الإرهاب في جيغسو في حوار لموقع فاست كومباني، أن فكرة التكنولوجيا الجديدة جاءت عقب متابعة حسابات عدد من الفتيات في تلك المرحلة العمرية، حيث تحظى الآلاف منهن بمتابعة ملايين حول العالم ولهن شعبية واسعة.

ولوحظ أن بعض هؤلاء تحولن من نشر المحتويات الخاصة بالفن والموضة إلى محتويات إرهابية، وهو ما يعني استقطابهن من قبل جماعات إرهابية باعتبارهن فريسة سهلة وغنيمة كبرى.