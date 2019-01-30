ماذا يروي هذا الداعشي الأيرلندي؟

مع انهيار الأسوار التي أحاط تنظيم داعش مناطق سيطرته بها الواحد تلو الآخر، المقاتلون الأجانب في سوريا إما فارون في الحقول أو معتقلون عند قوات سوريا الديمقراطية.

من مركز احتجازه شمالي سوريا، المقاتل الأيرلندي ألكسندر بكميرزاييف يروي الخوف والجوع ورحلة الهرب مع تقدم الأكراد في دير الزور.

وقال المقاتل الأيرلندي: قبل اعتقالي بثلاثة أيام، هربت من منزلي لأن قوات سوريا الديمقراطية كانت على الأرجح على بعد 800 متر من منزلي. كنت أعيش في قرية الكشمة بدير الزور.

بكميرزاييف اعتقل مع أربعة أجانب آخرين .. للاشتباه بكونه مقاتلا يحاول الاختفاء بين المدنيين الفارين والهرب بهدف إقامة خلايا نائمة تابعة لداعش. علما بأن محطته الأخيرة كانت قرية الشعفة شرقي الفرات حيث ناموا في أحد المساجد.

وأضاف المقاتل الأيرلندي: كنا نظن أنه إذا ذهبنا كمجموعة فسيكون الأمر أقل خطورة، لأنهم سيرون الكثير من الناس خاصة مع الأطفال فهم يبكون وقد يجنبوننا الاذى.

غير أن المقاتل الأيرلندي يصر على أنه لم يحمل السلاح يوما وأنه جاء إلى سوريا على حد قوله كعامل إسعاف عام ألفين وأربعة عشر ..ثم استقدم زوجته وطفله البالغ من العمر خمس سنوات بعد فترة.. خطوة وصفها بالخطأ القاتل لا سيما أنه عجز حتى عن إطعامهم.

وتابع المقاتل: لفترة شهر ونصف قبل اعتقالي.. لم يكن لدينا شيء. .كان الجيران يعطوننا القليل من الأرز والقمح. كنا جائعين. لم يكن هناك طحين في السوق واللحمة تكلف خمسة وأربعين دولارا على الأقل، وانا لا أملك المال.

وتبقى مناشدات هذا المقاتل المعتقل وغيره ممن قاتلوا في صفوف داعش لحكومات بلادهم بالعودة فيما دول عدة لا تزال مترددة في هذه الخطوة.