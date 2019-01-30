وضع سيئ للصحافيين في تركيا

صاحبة الجلالة أو السلطة الرابعة

لقبان يطلقان على مهنة الصحافة

لكن الصعوبات التي تعتري الصحافيين..

أضافت لها لقبا آخر

مهنة المتاعب

ضرب واعتقال.. تهديد ووعيد.. وقتل كذلك..

قد لا تخلو دولة من مضايقة الصحافيين

لكن أن توصف إحداها بالسجن الأكبر لهم ..

هنا المعضلة

هكذا وصفت "مراسلون بلا حدود" تركيا

بل صنفتها في المرتبة 155 من أصل 180 من حيث حرية الصحافة عالميا

لجنة حماية الصحافيين الدولية أيضا.. وضعت تركيا في المرتبة الأولى من حيث عدد الصحافيين السجناء

وأصدرت تقريرا عن صحافيين معتقلين، هذه قصص بعضهم باختصار

أحمد ومحمد ألتان

شقيقان.. متهمان بمحاولة منع البرلمان من القيام بواجباته وإقالة الحكومة.

طالبت النيابة بحبسهما مدى الحياة

نازلي إيليجاك

صحافية مخضرمة

اتهمت بنشر أسرار الدولة وإهانة أردوغان

حكم عليها بالسجن مدى الحياة

بلين أونكر

بطلة فضيحة بارادايس

شاركت في تحقيق صحافي نشر وثائق عن أنشطة تجارية لرئيس البرلمان بن علي يلدريم، وتهرب شركاته من الضرائب.

اتهمت بالتشهير والإهانة

وحكم عليها بالحبس 13 شهراً

وتستمر المتاعب

القائمة لا تزال طويلة..

وتطول معها معاناة الصحافيين في تركيا..

180 وسيلة إعلامية أغلقت..

و2500 صحافي خسروا وظائفهم..

مستقبل الصحافة هنا.. يسير بثبات.. نحو المجهول.