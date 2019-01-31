شاهد.. عجائب المرشحين للرئاسة في الجزائر

تعددت الأسبابُ غير أنَ طموحَهم واحد.. رئاسة الجزائر.

تصريح لفتحي بوغالم مترشح للرئاسيات يقول إنه تلقى وحيا من السماء دعاه للترشح.

وتصريحات أخرى لشخصيات مغمورة وصفت بـ"الغريبة" تناقلتها وسائل الإعلام، لاقت تهكما كبيرا على مواقع التواصل وأثارت جدلا واستغرابا كبيرين.

مئة وثلاثة وخمسون شخصا يرغبون في الترشح للرئاسيات بينهم أربعة عشر رئيس حزب، حسب بيان للداخلية.

وتوقع مراقبون تضاعفَ العدد قبل غلق باب الترشيحات.

فيما وصفت دوائر السلطة الظاهرة بالصحية.

قال عمار غول رئيس حزب أمل الجزائر "هذا دليل أن أجواء الديمقراطية في الجزائر والحريات أجواء جيدة جدا وممتازة".

ورُغم مشاركةٍ واسعة لشخصياتٍ سياسية معروفة بعضُها يوصفُ "بالنافذ" في رئاسياتِ إبريل المقبل، شككَ مراقبون في قدرةِ هؤلاء على منافسة ِ مرشح السلطة.

وفي وقتٍ تتجندُ الموالاة لجمع التوقيعات لفائدة بوتفليقة الذي لم يعلِنْ عن ترشحِه حتى اللحظة.

وتدخل محمد سي بشير محلل سياسي " ليس هناك وفق الثقافة السياسية في الجزائر أي حظ لأي مترشح خارح المرشح التوافقي للسلطة، فهؤلاء يلعبون فصولا مسرحية".

وبعد صراع مع الموالاة دام أشهراً جددَ النوابُ الثقة في عبد القادر بن صالح على رأس مجلس الأمة.. في انتظار الشخصية التي ستخلف الراحل مدلسي على رأس المجلس الدستوري المشرف على الانتخابات.