وزير النفط الإيراني: فشلنا في التحايل على عقوبات واشنطن

أعلن وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنة فشل بلاده في التحايل على العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع نوفمبر الفائت.



واشار الوزير الايراني وفق ما نقلت عنه وسائل اعلام الى عدم امكانية تخطي العقوبات,لافتاً في الوقت نفسه الى استمرار عمليات تهريب النفط.

من جانبها ذكرت وكالة أنباء إيرانية رسمية أن طهران أرسلت شحنة كبيرة من اليورانيوم الخام المعروف بالكعكة الصفراء إلى منشأة لمعالجته قبل تخصيبه في أحدث دلالة على خططها لتكثيف أنشطتها الذرية



وذكرت الوكالة أن طهران ارسلت ثلاثين طنا من المادة إلى منشأة في أصفهان وهي المرة الثانية التي تُرسل فيها المادة الى المنشأة بعد اعادة افتتاحها العام الماضي.

ويمكن تحويل الكعكة الصفراء إلى يورانيوم مخصب لانتاج وقود لمحطات الطاقة النووية أو توفير المادة اللازمة لصنع قنابل ذرية.

