إيران.. مقتل شخص وإصابة 5 بهجوم على قاعدة للباسيج

أفاد التلفزيون الرسمي، السبت، بمقتل شخص وإصابة 5 في هجوم على قاعدة لقوات الباسيج في جنوب شرقي إيران.

ولم يكشف التقرير عن تفاصيل لما وصفه "بهجوم إرهابي" على مدينة نكشهر.

وقالت وكالة "فارس" شبه الرسمية للأنباء ان الهجوم وقع أثناء رفع علم الصباح في قاعدة قوات الباسيج، التي تتبع الحرس الثوري الإيراني.

وتقع نكشهر في إقليم سيستان بلوشستان، حيث تسبب انفجار مزدوج الأسبوع الماضي في إصابة 3 من رجال الشرطة في زاهدان، عاصمة الإقليم. وقد أعلن الانفصاليون البلوش ومهربو المخدرات مسؤوليتهم عن الهجمات السابقة.

وقد استهدفت سيارة مفخخة مقر قيادة شرطة في مدينة تشابهار الساحلية في ديسمبر، مما أسفر عن مقتل شرطيين على الأقل وإصابة 42 آخرين.