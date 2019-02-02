بنس: حان الوقت لإنهاء ديكتاتورية مادورو

أعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، أثناء تجمع سياسي في ولاية فلوريدا الجمعة، أن وقت الحوار في فنزويلا انتهى وان كل الخيارات مطروحة على الطاولة.



وقال بنس أمام الحشود: "ليس هناك وقت للحوار. هذا وقت الفعل... حان الوقت لإنهاء ديكتاتورية مادورو بشكل حاسم وللأبد".



واعترفت الحكومة الأميركية بزعيم المعارضة، خوان غوايدو، رئيساً مؤقتاً للبلاد ودعت دولاً أخرى إلى أن تحذو حذوها.



كما أشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الجمعية الوطنية، التي تهيمن عليها المعارضة، لإيصال مساعدات إنسانية لفنزويلا.



وأضاف: "نحن مستعدون للعمل مع الحكومة المؤقتة في فنزويلا والجمعية الوطنية والرئيس غوايدو".