البشير يتعهد بتنمية مناطق الريف وسط دعوات جديدة للتظاهرات

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، بالعمل على تطوير المناطق الريفية في وقت يسعى لمواجهة التظاهرات المناهضة للحكومة في المدن والقرى منذ أسابيع.

وتعهد البشير خلال تجمع في ولاية شمال كردفان، تم بثه عبر التلفزيون، بتوفير مياه شرب نظيفة في المناطق الريفية في أنحاء السودان وفتح مستشفى جديداً في المنطقة.

ويأتي الخطاب في أعقاب تدشين طريق سريع طوله 340 كلم يربط شمال كردفان بأم درمان.

وقال البشير بعدما رافقه عشرات الرجال الذين كانوا على متن جمال إلى المنصة إن "بناء طريق كهذا ليس أمراً سهلاً في ظل ظروف السودان".

وأضاف: "مع هذا الطريق سنأتي بشبكة كهرباء لإنشاء بنية تحتية للتنمية".

وبعد ساعات، توجه البشير إلى حشد آخر حيث دعا الشباب والنساء للمساعدة في تنمية البلاد.

وقال البشير، وهو يتحدث إلى حشد آخر في قرية سراج بولاية شمال كردفان إن "الشباب الذين فتحنا لهم الجامعات عليهم الاستعداد ليواصلوا المسيرة ويبنوا السودان الجديد".

واندلعت التظاهرات في السودان في ديسمبر في أعقاب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز 3 أضعاف، ما أطلق موجة غضب جراء تراجع الأوضاع المعيشية على مدى سنوات.

ويشير مسؤولون إلى أن 30 شخصاً قُتلوا في العنف الذي رافق التظاهرات بينما تتحدث المعارضة السودانية عن عدد أكبر. وفشلت مساعي البشير لوقف موجة الغضب الشعبي في وقت دعت المجموعة التي تقود التظاهرات إلى خروج مسيرات جديدة خلال الأيام المقبلة اعتباراً من ليل الأحد.

بدوره، أصر البشير وغيره من كبار المسؤولين السودانيين على أن تغيير الحكومة هو أمر لا يمكن أن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع.