السودان.. مسيرات جديدة ومقتل محتجز يلهب كَسَلا شرق البلاد

دعا تجمع المهنيين السودانيين مساء السبت إلى انطلاق مسيرات جديدة الأحد من مختلف المناطق السودانية للمطالبة برحيل الحكومة، مؤكداً أن "العودة إلى المنازل تعني الموت جبناً".



وأوضح في بيان نشر على حساباته على مواقع التواصل أن المواكب ستبدأ بالتحرك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأحد (بالتوقيت المحلي)، داعياً المشاركين إلى "رفع اللافتات واستخدام مكبرات الصوت والهتافات الموحدة والأعلام الوطنية، تعبيراً عن وحدة الصف الوطني تجاه قضية رحيل النظام"، بحسب تعبيره.



كما لفت إلى أن "مسيرات الأحد في كل المناطق السودانية هي تعبير عن رفض التعذيب والقتل"، وذلك في إشارة إلى مقتل 3 موقوفين خلال الأيام الماضية.

إلى ذلك، شدد على ضرورة الحفاظ على سليمة التحرك.



وكان تجمع المهنيين والأحزاب المعارضة السودانية أعلن في بيان مشترك سابق إنهم تأكدوا من وفاة 3 ناشطين تحت التعذيب، هم فائز عبد الله عمر وحسن طلقا في جنوب #كردفان وأحمد الخير من خشم القربة.

هذا و تظاهر الآلافُ في شوارع ولاية كسلا شرقي البلاد بآلاف المحتجين تنديدا بمقتل الشاب أحمد خير الذي توفي خلال احتجازه ، بعد أن ألقت السلطات القبض عليه الأسبوع الماضي.



المحتجون رددوا هتافات منددة بالرئيس عمر البشير .. وقال أحد أقارب القتيل إن السلطات رفضت إيضاح سبب الوفاة ، وأن جثمان المتوفى كان مغطى بالكدمات والرضوض.

إلى ذلك نفى قائد شرطة كسلا ارتكاب قواته أي مخالفة، مشيرا إلى أن الوفاة حدثت بسبب المرض، دون أن يدلي بتفاصيل إضافية>

وبحسب ناشطين فإن عدد ضحايا الاحتجاجات المتواصلة ارتفع إلى ثلاثة و خمسين قتيلا فيما تقول الحكومة إن عددهم لم يتجاوز الثلاثين.



