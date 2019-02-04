السودان تدعو لتحقيق عاجل بوفاة معلم في مركز أمني

طالب وزير العدل السوداني محمد احمد سالم من النيابة العامة اعداد تقرير عاجل حول ملابسات وفاة معلم داخل مقر أمني في ولاية كسلا.



وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك السلطات الطبية التي باشرت حالة المعلم احمد الخير الذي نقل الى المستشفى. وقالت مصادر في المعارضة انه توفي اثر التحقيق معه.

وتسلمت لجنة تقصي الحقائق في تظاهرات السودان عدة تقارير من المخابرات والأمن والنيابة العامة، بشأن الأحداث في العاصمة والمدن السودانية بعد أدائها القسم أمام الرئيس عمر البشير، حسب وكالة الأنباء السودانية.

من جانبه أكد المحامي العام السوداني، ومقرر اللجنة صديق الشريف ان اللجنة ستعمل في إطار خطة عمل، حيث تم تكوين لجان فنية للاطلاع على المستندات والوثائق ذات الصلة بالأحداث.





