بومبيو: واشنطن ستواصل قيادة "مكافحة داعش"

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء أن الولايات المتحدة "ستواصل قيادة" التحالف الدولي للتصدي لتنظيم داعش، رغم انسحابها المزمع من سوريا.



وقال بومبيو أمام نظرائه من دول التحالف المجتمعين في واشنطن إن "طبيعة المعركة تتغير" مع الهزائم التي تلحق بالتنظيم ميدانياً، مشدداً على أن الانسحاب لا يعني "نهاية المعركة الأميركية" ضد المتطرفين.



وأضاف "من الآن وصاعداً لن تكون معركتنا عسكرية أولا. لهذا السبب فإن إعلان الرئيس ترمب أن الجنود الأميركيين سينسحبون لا يعني نهاية المعركة الأميركية".



وواجه حلفاء الولايات المتحدة مشاكل عديدة إثر إعلان واشنطن المفاجئ في كانون الأول/ديسمبر سحب القوات الأميركية من سوريا. وكان ترمب تذرع بهزيمة تنظيم داعش، لتبرير قراره لكن أطرافاً عديدين شككوا في هذا الأمر.



وقال بومبيو "لا يزال تنظيم داعش يشكل تهديدا" داعياً التحالف إلى أن "يؤكد مجدداً هدف إلحاق هزيمة نهائية بالتنظيم" الذي ارتكب في السنوات الماضية اعتداءات دامية في أوروبا من معاقله السابقة وخصوصا في سوريا.



كما دعا مجدداً الدول الأخرى إلى المشاركة في الجهود المالية لمكافحة المتطرفين.