معارض تشادي هرب إلى الدوحة ويحرك الميليشيات في ليبيا

عن بعد، تتحرك الجماعات المسلحة التشادية في الجنوب الليبي بأوامر من عقل مدبر في قطر، تيمان إرديمي.



معارض تشادي حاول الانقلاب على نظام الرئيس إدريس ديبي في 2009، لكن محاولاته باءت بالفشل، ليفر بعدها إلى الدوحة ويعلن منها مواصلة ما سماه النضال المسلح ضد ديبي في 2013.



وعليه أصبح يحرك من هناك جيشا مسلحا تحت اسم "تجمع القوى من أجل التغيير في تشاد" وهو أحد أكثر الميليشيات التشادية عتادا وعددا.

ميليشيات استغلت ثغرة الانفلات الأمني، وتسللت إلى الأراضي الليبية تحديداً جنوب سبها، وأصبحت كلمة السر في الصراع التشادي الليبي.



إرديمي كان السبب الرئيسي في قطع نجامينا علاقاتها بالدوحة واتهامها بضرب أمنها واستقرارها، وأوضحت تشاد أن تلك العصابات المسلحة تمددت من أراضيها لتصل إلى ليبيا والسودان والنيجر.



ويترجم الوضع تصريحات المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري الذي اتهم قطر وتركيا بمحاولة جعل منطقة الجنوب الليبي خارج سيطرة الدولة، من خلال دعم المرتزقة، كما أكد احتضان المنطقة غرف عمليات الإخوان، التي يعد تيمان إرديمي ورقة أساسية على أجندتها.