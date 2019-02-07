سلامة: منافسات إقليمية تؤثر على ليبيا

قال المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة إنه ماض في مساعي التهدئة بين الأطراف في ليبيا.



وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية" بثت هذا المساء في برنامج بانوراما، إنه يقاوم محاولات جره للنزاع ويحافظ على الحياد.



وأكد المبعوث الأممي أن منافسات إقليمية تؤثر على ليبيا، وليس فقط المشكلة الفرنسية الإيطالية.



وشدد سلامة على أن "الأمم المتحدة مع أي طرف في ليبيا يقوم بمكافحة الإرهاب"، مضيفاً: "علاقتي مع (قائد الجيش الوطني الليبي خليفة) حفتر جيدة، والاتهامات بأني منحاز فيها تجنٍّ".



وعن الانتخابات التي تنوي الأمم المتحدة تنظيمها في ليبيا، قال سلامة: "نعمل لتأمين شروط الانتخابات في ليبيا وأبرزها القانون والأمن". وفي هذا السياق، أكد المبعوث الأممي أن "بعض الأمن عاد إلى مدينة سبها جنوب ليبيا".



أما عن ملف النفط، فقال سلامة إن "ليبيا تخسر 30 مليون دولار يوميا جراء إغلاق حقل الشرارة النفطي ".



وقبل أيام، كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، عن لقاءات ستجمعه قريباً مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ثم المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، والمستشار عقيلة صالح.



وأعرب سلامة عن تفاؤله بحلحلة الأمور على المسار السياسي في البلاد خلال العام الحالي حال اتفاق الأطراف الفاعلة.

