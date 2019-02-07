فيديو.. إنقاذ طفلة قضت 19 ساعة تحت أنقاض منزل بتركيا

أنقذت فرق الطوارئ اليوم الخميس، طفلة تبلغ من العمر خمسة أعوام من أسفل أنقاض مبنى منهار في حي كارتال بمدينة اسطنبول التركية، وذلك بعد مرور 19 ساعة على انهيار المبنى.



وقال حاكم اسطنبول علي يرلي قايا إن فرق الطوارئ كانت تسابق الزمن لإنقاذ الناجين من تحت الأنقاض عندما سمعوا صوت الطفلة وهي تصرخ طلبا للمساعدة وسارعوا لإنقاذها.

وأسفر انهيار المبنى السكني المؤلف من ثمانية طوابق أمس الأربعاء عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وأنقذت فرق الطوارئ 13 شخصا.



وقال يرلي قايا إن 12 شخصا يعالجون في مستشفيات محلية مختلفة من بينهم ثلاثة في حالة حرجة.



وقالت السلطات إن 43 شخصا كانوا يعيشون في 14 شقة بالمبنى. ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.