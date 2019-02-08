اعتقال زعيم "لواء أبو الفضل العباس" لانتقاده إيران

معارضات وولاءات أم أن الأمر ببساطة كما ورد في رواية ميليشيات الحشد بشأن حادثة اعتقال أوس الخفاجي آمر لواء أبو الفضل العباس مساء الخميس من مقر اللواء في العاصمة بغداد.

الميليشيات قالت إن جهازها الأمني أغلق أربعة مقار وصفتها بالوهمية لكونها تدعي انتماءها للميليشيات، وكان من بين هذه المقرات مقر يتبع للواء أبو الفضل العباس.

لكن متابعة تصريحات الخفاجي الأخيرة وقراءة خارطة الولاءات في المشهد السياسي تدفع للاعتقاد بأن وراء الأكمة ما هو أعظم من رواية الميليشيات.

فللرجل تصريحات تتنافر مع توجه الميليشيات المدعومة إيرانيا، ومواقفه يعلنها على المنابر الإعلامية من التدخل الإيراني في بلاده، ووصلت حد الدعوة لرفع السلاح بوجه طهران في حال أعلنت الأخيرة العمل ضد مصالح بلاده.

ليس هذا فحسب بل إنه اتهم صراحة إيران في حادثة مقتل ابن عمه الأديب المشذوب الذي قضى بثلاث عشرة رصاصة أردته بعد كتابته مقالا انتقد فيه إيران فقتل على يد مريديها.

حادثة كشفت حجم التناحر القائم بين أجنحة الميليشيات التي تفرقت ولاءاتها بين العتبات في النجف وقم لدى المرشد الإيراني وقاسم سليماني في طهران.