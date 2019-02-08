مؤتمر وارسو يسعى إلى مراقبة سلوك طهران

ذكر مسؤولون أميركيون أن مؤتمر السلام والأمن الدولي في وارسو البولندية سينتج عنه تشكيل ست لجان مختلفة لضبط سلوك إيران في الشرق الأوسط. وتعنى اللجان الست المكرسة لإيران، وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، بمحاربة تهديد الأمن السيبراني والصواريخ الباليستية ومحاربة الإرهاب وتوفير الأمن والطاقة وأمان الطرق البحرية وحقوق الإنسان.

ويشارك ممثلو 79 دولة في المؤتمر الذي سيفتتح بإيجاز يقدمه المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسون.

وسيكون الملف السوري أيضا والتسوية السياسية أحد بنود المؤتمر الذي سيعقد نهاية الأسبوع برعاية أميركية.

ويتزامن مؤتمر وارسو مع قمة ثلاثية تركية إيرانية روسية في سوتشي مخصصة لتطورات سوريا.