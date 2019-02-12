سفير أميركا ببرلين يحضر مظاهرة إيرانيين مناهضين للنظام

حضر السفير الأميركي في ألمانيا، ريتشارد غرينيل، مظاهرات الإيرانيين المعارضين لنظام طهران في برلين كخطوة رمزية لدعم مطالب الشعب الإيراني في تغيير النظام.



ووفقا لشبكة "صوت أميركا VOA" فقد عبر غرينيل عن دعمه للاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني لدى حضوره تجمع الجالية الإيرانية بمناسبة مرور 40 عاماً على ثورة عام 1979.



ونظمت الجاليات الإيرانية الاثنين عدة تجمعات ومظاهرات مناهضة للنظام بينما سير النظام مسيرات في الداخل للاحتفال بمرور 40 عاما من هيمنة الملالي على مقاليد الحكم في طهران عقب الإطاحة بالشاه وذلك بعد ما قاموا بتصفية أغلب التيارات التي شاركت بالثورة بفعالية والحركات اليسارية والليبرالية والقوميات وكل الحركات التي لا تؤمن بولاية الفقيه.



وقد طالبت مجموعات المعارضة خلال تجمعاتها في أنحاء مختلفة من العالم بما في ذلك السويد وباريس وألمانيا، بدعم حراك الشعب الإيراني في الداخل ومطلب إسقاط النظام الذي اعتبروه في شعاراتهم بأنه "ديكتاتوري وفاسد وقمعي".



ويترجم حضور السفير الأميركي في ألمانيا لمظاهرات المعارضين الإيرانيين موقف أميركا من الثورة الإيرانية، والذي عبّر عنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم في تغريداته ووزير خارجيته مايك بومبيو حول سجل 40 عاما من الفشل والفساد والقمع والارهاب الذي يمارسه النظام الإيراني ضد شعبه وشعوب العالم.



ويقول ناشطون إيرانيون إن حضور السفير غرينيل بين المعارضين رسالة واضحة بتطبيق استراتيجية إدارة ترمب حول "الاستماع لأصوات الإيرانيين" وتعريف العالم بما يمارسه النظام من أعمال القمع والقتل وانتهاكات ضد المنتفضين الداخل والإرهاب والاغتيالات والتفجيرات التي تستهدف المعارضين في الخارج.