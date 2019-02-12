مؤتمر وارسو غداً.. والهدف "مواجهة إرهاب إيران"

تستضيف وارسو، الأربعاء، مؤتمراً حول الشرق الأوسط دعت إليه واشنطن.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إنه يهدف أساساً لمواجهة إرهاب إيران.



وعلى عكس ما كان يطرح، قال مصدر في البيت الأبيض لـ"العربية"، إن مؤتمر وارسو لن يركز بشكل أساسي على عملية السلام.



لكنه، حسب المصدر ذاته، سيتناول مختلف التحديات الإقليمية بهدف تقوية التحالفات والشراكات الإقليمية.



ولدى إعلانه انقعاد المؤتمر أوائل كانون الثاني/يناير، سلط بومبيو الأضواء على "النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار" في المنطقة.



وقبيل المؤتمر، جددت السعودية تأكيد "وقوفها الدائم" مع دولة فلسطينية "مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، يطالب بها الفلسطينيون.



ويجري الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، منذ الاثنين، زيارة رسمية للسعودية تستمر ليومين.



وترفض السلطة الفلسطينية، إجراء محادثات مع واشنطن ما لم تتّخذ الإدارة الأميركية موقفاً أكثر اعتدالاً في النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.