إيرانيون يتظاهرون أمام مؤتمر وارسو للمطالبة بإسقاط نظام طهران

تظاهر المئات من الإيرانيين أمام مؤتمر وارسو الذي يعقد في العاصمة البولندية، تحت عنوان "الاجتماع الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط"، برئاسة أميركا وبولندا.



وتجمع أعضاء وأنصار منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة بأعداد كبيرة حيث حضر التجمع شخصيات سياسية أبرزهم رودي جولياني مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وروبرت توريسلي عضو مجلس الشيوخ الأميركي السابق، وعدد من أعضاء البرلمان البولندي.



وقال جولياني في كلمة أمام التجمع، إنه يحلم بـ"الاحتفال بإيران حرة يوما ما في طهران من دون الملالي".



وأضاف أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط ما دام النظام الإيراني يحكم، ولتحقيق السلام يجب القضاء على هذا النظام المزعزع للأمن والاستقرار أولا.



وتظاهر عدد من أنصار التيار الملكي رافعين صور رضا بهلوي ابن آخر شاه إيران الذي أسقطته الثورة عام 1979، مطالبين بعودة الحكم الملكي.





كما تجمع أبناء القوميات غير الفارسية من عرب الأهواز والأكراد والبلوش والترك الأذريين، وطالبوا المؤتمر بالاعتراف بقضايا الشعوب المضطهدة في إيران ومطالبهم.





ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر مساء الأربعاء، باجتماعات لوزراء خارجية الدول المشاركة، حيث كان مسؤولون أميركيون قد أكدوا أن الأنشطة النووية والصاروخية لطهران ودعمها للإرهاب والتدخلات الإقليمية الإيرانية ستكون في محور المباحثات.



وكانت الخارجية الأميركية قد أوضحت أن وزراء الخارجية وممثلي الدول المشاركة سيناقشون خلال الاجتماع المواضيع التالية: "الأزمات الإقليمية وآثارها على المدنيين في الشرق الأوسط، وتطوير الصواريخ وانتشارها، والأمن السيبراني والتهديدات الناشئة لقطاع الطاقة، ومكافحة التطرف والتمويل غير المشروع".



