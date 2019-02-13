إيران.. روحاني يسعى بـ"جدية" لخلافة المرشد الأعلى

تتركز عينا روحاني على كرسي المرشد الأعلى، ويخطط الرئيس الإيراني لإفشال نوايا الأخير بتوريث المنصب لابنه.

روحاني لا يريد أن تنتهي حياته السياسية بانتهاء فترة رئاسته لإيران عام 2021، هذا ما خلص إليه خبير الشؤون الإيرانية في معهد "سياسات الشرق الأوسط" في واشنطن الكس فاتاناكا.

ورأى فاتاناكا أن خطاب روحاني في ذكرى وفاة الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني الشهر الفائت تضمن تلميحات قوية لخامنئي بأن عليه ألا يفكر في تعيين ابنه كمرشد أعلى ليحل مكانه، على أساس أن ذلك يتعارض مع مبادئ الثورة.

كما امتدح روحاني في خطابه رفسنجاني بشكل كبير، وذكر خلال الخطاب أن رفسنجاني هو من كان وراء تعيين خامنئي في منصب المرشد الأعلى.

وهاجم روحاني هاجم المتشددين والحرس الثوري مجدداً، عندما أعلن بأن رفسنجاني هو من أطلق البرنامج النووي والصاروخي الباليستي في فترة الثمانينيات.

وخلص الكاتب إلى أن خطاب روحاني حمل مناشدة لمؤيدي رفسنجاني بأنه يريد أن يدخل المنافسة لخلافة خامنئي.