الأردن.. رابط بين انفجار وادي الأزرق وهجوم "الفحيص"

أعلن الأردن، الجمعة، وجود رابط بين انفجار وادي الأزرق، الذي وقع الخميس، وهجوم الفحيص الذي نفذه إرهابيون العام الماضي.



وقالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، إن الفرق الأمنية المختصة التي تقوم بمسح وتمشيط منطقة وادي الأزرق في محافظة البلقاء إثر حادث الانفجار يوم أمس الخميس عثرت على مواد متفجرة محلية الصنع مدفونة في الأرض وهي مطابقة لنوعية المواد التي استخدمت من قبل الخلية الإرهابية التي نفذت عملية الفحيص الإرهابية خلال شهر أغسطس من العام الماضي.



وأكدت غنيمات أن الفرق الأمنية المختصة تعاملت مع هذه المواد المتفجرة وتم تفجيرها في الموقع وإن عمليات المسح والتمشيط في المنطقة ما زالت جارية.



ولقي، الخميس، ثلاثة رجال أمن ومزارع أردني مصرعهم إثر انفجار لغمين أرضيين في إحدى مزارع منطقة السلط (شمال غرب عمان)، فيما أصيب 7 من عناصر الأمن بجروح.