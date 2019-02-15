حمد بن جاسم ينتقد "عرس وارسو" ويقبل التطبيع مع إسرائيل

انتقد رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم، الخميس، عقد مؤتمر وارسو، واصفاً إياه من خلال تغريدة على "تويتر" بـ"عرس وارسو"، مؤكداً أنه "ليس ضد التطبيع مع إسرائيل"، إلا أن تلك العلاقة لا يجب أن تكون "على حساب الحقوق الفلسطينية"، بحسب تعبيره.

و أن تؤدي لتحفيز الإسرائيليين على إرجاع الحقوق وهذا الحل الأمثل للسلام الدائم. أما عنوان الاجتماع فهو تبرير للزواج. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 14, 2019

وشاركت قطر في المؤتمر ممثلة بوزير خارجيتها محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. وقد تناول الإعلام القطري مشاركة وزير الخارجية بخجل، ولم تركز وسائل الإعلام القطرية على مشاركة وزيرها بعد أنباء سبق وتحدثت عن مقاطعة قطرية للمؤتمر.



وقال في تغريدته: "عرس وارسو: هناك خطوبة تمت في السابق وهناك عرس تم في وارسو، والحضور إما (شهود ملكه) أو مدعوون للحفل. أُكرر بأنني لست ضد التطبيع أو ضد فتح علاقة مع إسرائيل ولكن لا بد أن تكون العلاقة متكافئة وليست على حساب الحقوق الفلسطينية".



وأضاف: "وأن تؤدي (تلك العلاقة) لتحفيز الإسرائيليين على إرجاع الحقوق، وهذا الحل الأمثل للسلام الدائم. أما عنوان الاجتماع فهو تبرير للزواج".