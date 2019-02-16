5 قتلى في إطلاق نار قرب شيكاغو ومقتل مطلق النار

قُتل خمسة أشخاص وأصيب عدد من عناصر الشرطة برصاص مسلح يبلغ من العمر 45 عاماً أطلق النار الجمعة داخل مبنى في منطقة صناعية بإحدى ضواحي مدينة شيكاغو قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً، كما أعلنت السلطات.



وقالت كريستن زيمان قائدة شرطة أورورا، الضاحية الواقعة على بعد 65 كلم غرب شيكاغو في ولاية إيلينوي، خلال مؤتمر صحافي: "حتى الآن تأكّدت لنا وفاة خمسة أشخاص"، مشيرةً إلى أنّ عدداً من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح.

وبحسب الشرطة فإنّ مطلق النار هو رجل يبلغ من العمر 45 عاماً ويدعى غاري مارتن وقد أردته قوات الأمن قتيلاً. ولم يتّضح أيضاً في الحال ما إذا كانت حصيلة القتلى الخمسة تشمل مطلق النار أم لا.

وبشأن مطلق النار قالت قائدة الشرطة "نظنّ أنّه كان موظّفاً" في المؤسّسة التي أطلق النار بداخلها، مشيرةً إلى أنّه ليس بوسعها في الحال تحديد سبب إقدامه على فعلته.

لكن صحيفة "شيكاغو صن تايمز" ذكرت أن امرأة عرفت نفسها للشرطة على أنها والدة مارتين أبلغت السلطات بأن ابنها تم تسريحه من المصنع قبل أسبوعين وكان في حالة عصبية قبل حادث إطلاق النار.

من جهته قال ريتشارد إيرفين رئيس بلدية أورورا خلال المؤتمر الصحافي نفسه "هذا يوم حزين على مدينة أورورا".

وقبيل هذا المؤتمر الصحافي بقليل أشاد الرئيس دونالد ترمب بـ"العمل الرائع" الذي قامت به قوات الأمن في أورورا. وقال ترمب في تغريدة على تويتر "تعازينا الحارّة لكل الضحايا وذويهم. أميركا تقف إلى جانبكم!".