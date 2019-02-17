البشير يصف الأزمات التي تعيشها بلاده بـ"البلاء"

اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير أن ما يمر به السودان الآن من أزمات ومصاعب هو بلاء ومحطات للتمحيص سيخرج منها أكثر قوة، فيما شهدت واشنطن مظاهرات شارك فيها الآلاف من السودانيين أمام الكونغرس والبيت الأبيض للمطالبة بالضغط على البشير.

البشير، وفي خطابه أمام مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية، أكد أن المتظاهرين ضد حكومته يفعلون ذلك بحرية كما وينظمون مؤتمرات صحافية.

مصادر تشريعية سودانية رأت أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للتغيير السياسي في البلاد.

لكن محللين سياسيين قللوا من قدرة الحزب الحاكم على تقديم جديد، مشيرين إلى أنه لا يوجد مبرر لبقاء البشير في حزب عملاق وكبير وفيه كوادر مؤهلة وقادرة على أن تقود البلاد.

وتلبية لدعوات من تجمع المهنيين والقوى الموقعة على إعلان "الحرية والتغيير"، شهدت أحياء عدة في العاصمة السودانية لليلة الثانية على التوالي، احتجاجات بل ووصلت حتى إلى ملعب نادي المريخ السوداني أثناء مباراة له في البطولة العربية.

كما عرفت العاصمة الألمانية برلين ومدن أوروبية أخرى وقفات احتجاجية للسودانيين، لكن التظاهرة الأكبر كانت أمام الكونغرس الأميركي ثم البيت الأبيض للمطالبة بالضغط الدولي على الحكومة السودانية من أجل وضع حد لعنف الأجهزة الأمنية بحق المحتجين بحسب المنظمين.