ظريف: خطر نشوب حرب مع إسرائيل كبير جدا

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اعتبر خلال مشاركته في مؤتمر مينوخ إن خطر نشوب حرب مع إسرائيل هائل.

وفيما يتعلق بالملف النووي اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن آليه التجارة الأوروبية لتجاوز العقوبات الأميركية والتعامل مع إيران لا تفي بالغرض.

وقال ظريف أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: "إن على ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بذل جهد أكبر لإظهار التزامهم بالاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015".

وأضاف ظريف: "ينبغي أن تكون أوروبا مستعدة لتحمل المخاطر إذا أرادت أن تسبح ضد تيار الأحادية الأميركية".



يذكر أن 3 دول أوروبية، هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أطلقت مطلع فبراير آلية "دعم المبادلات التجارية" مع إيران، تم الإعلان عنها على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.





