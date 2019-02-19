الملك سلمان وبوتين بحثا التعاون لضبط سوق الطاقة العالمي

قالت وكالة الأنباء الروسية، إن الرئيس الروسي بوتين أجرى اتصالا هاتفيا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.



وذكرت الوكالة أن الملك سلمان وبوتين جددا استعدادهما لمواصلة التنسيق في الأسواق العالمية للطاقة.



وأدى التعاون بين منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ودول أخرى مصدرة للنفط بقيادة روسيا إلى استعادة توازن أسواق النفط، والذي حال دون هبوط الأسعار إلى مستويات 25 دولارا للبرميل.



وكانت دول أعضاء وغير أعضاء في أوبك ومن بينها روسيا، اتفقت في مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل ابتداء من مطلع العام، في محاولة للقضاء على تخمة الإنتاج ورفع الأسعار.



واتسمت الاتفاقات السابقة التي توصلت إليها أوبك وشركاؤها ومن بينها روسيا، التي تعرف عادة بمجموعة أوبك+، لخفض الإنتاج، بالتزام بعض الدول بالاتفاقات في البداية.



وبشكل كلي فقد انخفضت الإمدادات العالمية بمقدار 1.4 مليون برميل لتصل إلى 99.7 مليون برميل في كانون الثاني/يناير، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.



وشهدت أسواق النفط العالمية اضطرابات في الأشهر الأخيرة، حيث وافقت مجموعة أوبك+ على خفض الانتاج مرة أخرى للمساعدة في رفع الأسعار بسبب وفرة الانتاج والمخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.