إسرائيل تضرب 3 مواقع في غزة رداً على بالونات حارقة

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، موقعا عسكريا لحركة حماس في قطاع غزة.

وتحدث مصدر أمني فلسطيني عن توجيه ثلاث ضربات في اتجاه نقطة مراقبة وأراض زراعية شرق مخيم البريج. وأضاف أن الضربات تسببت بأضرار لكنها لم توقع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم رصد مطلقي بالونات حارقة صباحا انطلاقا من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية.. رداً على ذلك، استهدفت طائرة للجيش الإسرائيلي موقعا عسكرياً لحماس في جنوب قطاع غزة".

وشكل إطلاق البالونات الحارقة أحد أوجه التعبئة الفلسطينية ضد إسرائيل في 2018، ما دفع تل أبيب إلى تكثيف ردودها على هذه الظاهرة الجديدة، لكن هذا الأمر تراجع في الخريف الفائت إثر تهدئة نسبية بين الجانبين بعد أشهر من التوتر.

وقُتل 250 فلسطينيا على الأقل بنيران إسرائيلية منذ آذار/مارس 2018، معظمهم على طول الحدود بين غزة وإسرائيل، في إطار احتجاجات "مسيرة العودة".